انتهت، منذ قليل، مباراة الفيصلي ضد السد القطري، في الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا 2022، بفوز الفريق القطري بنتيجة 1/ 0.

هزيمة الفيصلي ضد السد:

وبدأت مباراة الفيصلي ضد السد التي أُقيمت على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، وأهدر محمد الصيعري فرصة تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة الثامنة، واستمرت المحاولات من الفريقين.

وأضاع بوعلام فرصة خطيرة عند الدقيقة 22، قبل أن يهدر محمد الصيعري فرصة أخرى أمام المرمى عند الدقيقة 27، لتستمر محاولات الفريقين لهز الشباك خلال أحداث الشوط الأول، ولكن دون جدوى.

وتمكن بيدرو ميغيل من فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة الفيصلي ضد السد بتقدم الفريق القطري بهدف دون رد.

محاولات مستمرة:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، كاد تاباتا أن يسجل الهدف الثاني من تسديدة قوية عند الدقيقة 50، ولكن مرت بجوار القائم، وأطلق محمد وعد تسديدة عند الدقيقة 62، ولكن أحمد الكسار أبعدها.

وكاد محمد الصيعري أن يسجل التعادل عند الدقيقة 69 من ركلة حرة غير مباشرة، ولكن ارتطمت بالعارضة وذهبت بعيدًا، وواصل عنابي سدير إهدار الفرص، لتنتهي مباراة الفيصلي ضد السد بفوز الفريق القطري بهدف دون رد.

وضمن عنابي سدير التأهل إلى منافسات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2022، في صدارة مجموعته برصيد 9 نقاط، فيما وصل رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري إلى 7 نقاط في المركز الثالث.