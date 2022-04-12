ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي بشكل مميز خلال مشاركته في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

عنابي سدير يتجاوز السد:

ولعب الفيصلي ضد السد ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2022، وانتهت المباراة بفوز عنابي سدير بهدفين مقابل هدف، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتقدم عنابي سدير إلى المركز الثاني في جدول ترتيب دوري أبطال آسيا 2022 برصيد 4 نقاط، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري عند نقطة واحدة في المركز الثالث.

الفيصلي يُكرر انطلاقة الشباب والنصر:

ويُعد هذا الفوز هو الأول لفريق الفيصلي في بطولة دوري أبطال آسيا التي يُشارك فيها للمرة الأولى في تاريخه، بعد تعادله إيجابيًّا ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدات الأردني ضمن منافسات الجولة الأولى.

وكرر الفيصلي، انطلاقة فريق الشباب خلال مشاركته في بطولة دوري أبطال آسيا عام 2005 للمرة الأولى في تاريخه، حيث تعادل إيجابيًّا أمام سباهان الإيراني، قبل أن يفوز على الوحدة السوري في الجولة الثانية.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قد بدأ مشاركته في بطولة دوري أبطال آسيا عام 2011، بالتعادل الإيجابي أمام باختاكور الأوزبكي، قبل أن يفوز على استقلال طهران بهدفين مقابل هدف.