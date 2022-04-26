قام مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بجولة على الخدمات التي تقدمها الرئاسة لزوار بيت الله الحرام يرافقه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

جول الفيصل في رئاسة الحرمين

واطلع أمير مكة على الجهود والخدمات والإسهامات التي تقدمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للمعتمرين والمصلين في أرجاء البيت العتيق وساحاته حتى يؤدوا عباداتهم بكل يسر وسهولة.

وأكد الرئيس العام أن هذه الجولة تجسد اهتمام وعناية القيادة الرشيدة بالحرمين الشريفين وقاصديهما، وتذليل جميع الخدمات حتى يؤدوا مناسكهم في يسر وسهولة لا سيما في هذه الأيام المباركات التي يشهد الحرمان الشريفان فيهما كثافة عالية وإقبالًا كبيرًا من المعتمرين والمصلين والزائرين.