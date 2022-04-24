ألقت الجهات الأمنية في مكة المكرمة، على عدد من المُقيمين والمُخالفين خلال ممارستهم التسول.

وشملت قائمة المقبوض عليهم، مُقيماً من الجنسية الهندية يستعطف المُصلين في ساحات الحرم المكي للتسول منهم، وكذلك زائراً من الجنسية المغربية يقوم بالتسول بطريقة مباشرة بجوار المسجد الحرام.

قائمة المضبوطات

وشملت قائمة المضبوطين، مُخالفاً من الجنسية اليمنية يستخدم عكازين لإيهام الناس بوجود إعاقة لديه للتسول منهم، وآخر يستغل ابنه القاصر في أعمال التسول من خلال وضعه على كرسي متحرك رغم تمتعه بصحة ممتازة.

وجاء في القائمة مواطن يقوم بالتسول المباشر في أحد المساجد، ومُخالفة من الجنسية التشادية تتسول بطريقة مباشرة.

كما تم ضبط مقيمة من الجنسية اليمنية تتسول بطريقة مباشرة بجانب أحد المحلات التجارية.