قال موقع Blooloop إن القدية تهدف إلى أن تكون عاصمة الترفيه والرياضة والفنون في السعودية، وإذا تم ذلك بالطريقة الصحيحة فستكون قادرة على صدمة وإبهار العالم، فهي توفر مجموعة من المنتزهات وأماكن الجذب، فضلًا عن مرافق الصحة والرياضة والترفيه ورياضة السيارات والفنون والثقافة بجانب المناظر الطبيعة، كما ستضم أيضًا 10000 وحدة سكنية.

القدية ورؤية 2030

وتابع تقرير الموقع البريطاني إن القدية تشكل جزءًا من خطة رؤية 2030 كإطار لكيفية تنويع الدولة لدخلها في المستقبل، مضيفًا: لا يتوقف الأمر على كون المدينة خطة ضمن أجندة طموحة، لكن في الواقع فإن هذا المشروع مثير للغاية، إنه أكبر مشروع في العالم عندما يتعلق الأمر بالترفيه والرياضة والفنون بشكل متكامل، ولم يتم القيام بذلك من قبل، لذا فإن كونه مشروعًا معقدًا هو بالضبط ما يجعله مثيرًا.

واستطرد التقرير: رؤية 2030 تتعلق حول بإحداث تحول في البلاد، من التنويع الاقتصادي إلى التنمية الاجتماعية، إلى تطوير الصحة والرفاهية لشعب المملكة، وهي بذلك تخلق دولة تغير موقعها في العالم واعتمادها على النفط، وتأتي السياحة كركن أساسي من تلك الخطة، والمشروع يجمع بين جميع أهداف الرؤية السعودية.

مدينة متكاملة

وقال: القدية مدينة متكاملة فريدة من نوعها، تجمع كل هذه الأهداف المختلفة، هذا ما يجعلها مميزة تمامًا عن أي شيء تم القيام به من قبل، وهي تساهم في العديد من الأشياء التي تتماشى مع رؤية 2030، على سبيل المثال، عندما تنظر إلى المشاريع العملاقة المختلفة، مثل نيوم وأمالا ومشروع البحر الأحمر، فإنهم يمتلكون هدفًا محددًا، لكن المشروع يجمع بين أهدافهم جميعًا، فالقدية ستكون قادرة على صدمة وإذهال العالم، من خلال إظهار ما تمكن الشعب السعودي من تحقيقه وإظهاره.

أهداف مدينة القدية

أولًا، تساهم في تطوير السياحة، ثانيًا هناك التأثير الاجتماعي والرفاهية، وهو ما سيكون هائلًا، حيث تساهم بشكل مباشر في خلق فرص العمل، وسيعمل عشرات الآلاف من الأشخاص مباشرة هنا في القدية بفضل حجم التطوير والبنية التحتية المحيطة، ويأتي تطوير كل تلك المنطقة جنوب غرب مدينة الرياض، وثالثًا هناك رفاهية وصحة السكان.

مشروع ضخم

وقال التقرير: حجم المشروع هائل حقًا، حيث يغطي موقعًا تبلغ مساحته 366 كيلومترًا مربعًا، وهو يزيد قليلًا عن نصف حجم سنغافورة، وبالتالي هي وجهة شاسعة بشكل مذهل مع مناظر طبيعية رائعة.

ومن بين العديد من الأشياء الأخرى، ستكون المدينة موطنًا لسيكس فلاجز وحديقة مائية، وسيكون هناك أيضًا ملعب، ومركز أداء للفنون، وسيكون هذا مصحوبًا بملاعب جولف وفنادق من مختلف المستويات وستنغمس جميعها في قصة القدية.

القدية بمثابة الخيط الذهبي

تمثل المدينة الخيط الذهبي، فهي تجمع بين القدرة على الجمع بين الحداثة والابتكار والتكنولوجيا والإثارة مع جمال وثقافة السعودية وتاريخ السعودية، لأننا نتحدث عن المستقبل، لكن لا مستقبل بدون تاريخ، وهذا هو المكان الذي يُجمع فيه كل شيء ويأتي في مكان واحد وسيكون هذا المكان هو القدية.