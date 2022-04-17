زين القمر البدر لشهر رمضان المبارك سماء المملكة والوطن العربي ليكون مشاهدًا طوال الليل.

القمر يزين سماء المملكة:

وتسابق مواطنون على نشر صور للقمر البدر الذي زين سماء المملكة، وذلك عبر وسم “قمر الليلة” على موقع تويتر.

ونشر البعض مقتطفات شعرية مناسبة للحدث، وكذلك أدعية ومقولات عن الشهر الكريم ومنها “مرحبًا بأيام تتجدّد فيها الرُّوح والحياة لا تفرّط في هذه الليالي المُباركة شدّ مئزرك وتبتّل إلى ربّك وأرِ الله من نفسك خيرًا، عمرُك قليل وزادك يسير”.

القمر بدرًا:

ويعتبر هذا التوقيت من الشهر مثاليًّا لرصد وتصوير الفوهات المشعة على سطح القمر من خلال المنظار أو تلسكوب صغير خلافًا لبقية التضاريس التي تبدو مسطحة نتيجة لوجود كامل القمر في نور الشمس.