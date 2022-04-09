يستعد نادي التعاون لخوض مواجهة قوية غدًا الأحد أمام فريق باختاكور الأوزبكي في الجولة الثانية من دور المجموعات لـ بطولة دوري أبطال آسيا.

القنوات الناقلة للمباراة:

وتنطلق المباراة غدًا في تمام الساعة الحادية عشرة والربع مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، حيث تنقل المباراة على قناتي Bein sports AFC 1 HD وقناة SSC.

وكان سكري القصيم فاز على فريق الدحيل القطري بهدفين لهدف في الجولة الأولى، بينما خسر باختاكور من فريق سباهان أصفهان الإيراني بثلاثية لهدف أول أمس الخميس.

أفضل إنجاز لـ التعاون:

ويعد أفضل إنجاز لـ سكري القصيم في دوري أبطال آسيا كان الوصول لثمن نهائي البطولة في نسخة 2020، قبل الخروج على يد نادي النصر من دور الـ16.