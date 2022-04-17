تنطلق غدًا مباراة الشباب والقوة الجوية العراقي، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

توقيت المباراة والقنوات الناقلة

وتُقام المباراة مساء الغد الاثنين في تمام الساعة الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت المملكة حيث تُنقل على قناة SSC وقناة الاتحاد الآسيوي في اليوتيوب بالإضافة لقنوات Bein Sports.

وكان لقاء الجولة الثالثة انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق يوم الخميس الماضي، حيث سجل لـ فريق القوة الجوية اللاعب رودريرك ميلير، بينما سجل لفريق الشباب اللاعب حسين القحطاني.

الشباب يسعى للوصول إلى النقطة العاشرة

ويطمح الليث إلى الفوز والوصول للنقطة العاشرة، من أجل البقاء في صدارة المجموعة الثانية وسيكون بفارق 6 نقاط عن نادي القوة الجوية.

وكان لقاء يوم الخميس الماضي، شهد مشادة كلامية بعد المباراة، حيث نشر الحساب الإخباري التابع لقناة 24 الرياضية مقطع فيديو رصد المشادة التي حدثت بين طلال آل الشيخ المدير التنفيذي لكرة القدم بـ الليث وأحد لاعبي فريق القوة الجوية، ليتدخل بعض المتواجدين في الملعب لمنع تطور الأمر.