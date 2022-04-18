سيخوض الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مواجهة مهمة غدًا الثلاثاء أمام فريق استقلال دوشنبه الطاجيكستاني في الجولة الرابعة بـ دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة الهلال واستقلال دوشنبه

وتنطلق المباراة مساء الغد في تمام الساعة الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الأمير فيصل بن فهد ” الملز” في الرياض.

وتنقل مباراة الهلال واستقلال دوشنبه عبر قناة SSC و قناة Bein Sports.

تشكيل الزعيم المتوقع

وسيكون تشكيل الزعيم المتوقع مكونًا من: “عبدالله المعيوف، في حراسة المرمى، سعود عبدالحميد، متعب المفرج، محمد جحفلي، ياسر الشهراني، كويلار كنو، سلمان الفرج، ميشيل ديلجادو، إيغالو، ماثيوس بيريرا”.

وكان الزعيم فاز في أول 3 جولات على أندية الشارقة الإماراتي والريان القطري واستقلال دوشنبه ليُصبح رصيده 9 نقاط.

وأعلن نادي الهلال أمس الأحد عن مشاركة محمد العويس في تدريبات الزعيم، قبل مواجهة استقلال دوشنبه الطاجيكي، المقرر لها يوم الثلاثاء بعد تعافيه من فيروس كورونا.