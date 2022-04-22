انتهت، منذ قليل، أحداث مباراة نادي القوة الجوية ضد نظيره نادي الجزيرة، بفوز الأول بثلاثية مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

ملخص المباراة بين القوة الجوية والجزيرة:

بدأت مباراة القوة الجوية ضد نادي الجزيرة، بداية سريعة جدًّا، حيث كان الفريق العراقي هو الأكثر خطورة على مرمى النادي الإماراتي، منذ الدقائق الأولى لـ المباراة.

وفي الدقيقة السادسة، سجل إبراهيم بايش الهدف الأول لنادي القوة الجوية العراقي من كرة رأسية، بعد عرضية سحرية من اللاعب حسين جبار، ليضعها في شباك الفريق الإماراتي.

علاء عباس يضيف الثاني للقوة الجوية:

وعزز علاء عباس تقدّم القوة الجوية العراقي بتسديدة من مسافة قريبة في الزاوية اليسرى للمرمى، لتسكن شباك الجزيرة الإماراتي، في الدقيقة 60، من أحداث الشوط الثاني.

الجزيرة يسجل الهدف الأول:

وبعد مرور دقيقتين، الجزيرة يُقلّص الفارق عن طريق عبدالله رمضان بعد تمريرة من ثولاني سيريرو، ليعود الفريق الإماراتي للصورة، ويبدأ محاولاته في تعديل النتيجة.

وتمكن نادي الجزيرة من معادلة النتيجة عن طريق عمر تراوري بتسديدة قوية من داخل المنطقة، ليدرك الفريق الإماراتي هدف التعديل في الدقيقة الـ 77 من أحدث المباراة.

وفي الوقت القاتل، قدم علاء عباس تمريرة سحرية لـ شريف أبدول كاظم الذي سدد الكرة في الشباب، وتقدم لفريق القوة الجوية بالهدف الثالث لتنتهي المباراة بهذه النتيجة.