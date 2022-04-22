علق الكابتن طيار عبدالله الغامدي، على ارتفاع أسعار تذاكر الطيران الداخلية، موضحًا أن تذاكره التي يحصل عليها مجانية.

فيديو | الكابتن طيار عبدالله الغامدي:

تذاكر طيران الرحلات الداخلية بسعر الرحلات الدولية.. ويجب أن لا يكون التعافي الاقتصادي على حساب الأفراد #عين_الخامسة#الإخبارية pic.twitter.com/MhqcjXXe0e — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) April 21, 2022

ارتفاع أسعار التذاكر

وقال الغامدي، لبرنامج عين الخامسة على قناة “الإخبارية”: أصبحنا نشتري تذكرة داخلية بسعر تذكرة دولية ويجب ألا يكون التعافي الاقتصادي على حساب الأفراد”.

وأضاف الطيار الغامدي “كلنا نؤيد دعمكم ونقدر الأزمة التي مررتم بها ونأمل أن يكون التعافي مشتركًا بين الأطراف”.

وختم الكابتن الغامدي بقوله “بحكم احتكاكي المباشر مع المسؤولين بالدولة فإنهم يسعون جاهدين إلى تخفيض الأسعار “.