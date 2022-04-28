يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من تنفيذ الكرات الثابتة، ما ظهر بوضوح خلال مباراته ضد الريان القطري.

الزعيم يخسر ضد الريان:

ولعب الهلال ضد الريان، مساء الأربعاء، في الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا 2022، وانتهت المباراة بفوز الفريق القطري بهدفين دون رد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتجمد رصيد الأزرق عند 13 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة الأولى في بطولة دوري أبطال آسيا، بالتساوي مع فريق الريان القطري الذي حل ثانيًا، وتأهلا سويًّا إلى منافسات الدور ثمن النهائي.

الهلال يُعاني في تنفيذ الكرات الثابتة:

وأكد النقاد الرياضيون في برنامج “أكشن مع وليد”، معاناة الزعيم في الكرات الثابتة، وقال سلطان اللحياني: “المفترض في الهلال وجود لاعب متخصص في الضربات والحرة والمباشرة بحيث يسجل 7 أهداف على الأقل في الموسم”.

وواصل اللحياني تصريحاته قائلًا: “يجب على المدرب أن يخصص لاعب للضربات الحرة والثابتة ويطوره او استقطاب لاعب مميز بها مثل كماتشو ونيفيز”.

وتابع سامي الحريري قائلًا: “المستوى الهزيل “نقطة سوداء” للهلال مع دياز .. لماذا لا يوجد متخصص كرات ثابتة؟ أتحدى اي لاعب هلالي أن يشاهد المباراة إعادة”.

وأضاف: “يجب أن يتدرب اللاعبون على الكرات الثابتة، ريفلينو كان ينفذ 100 كرة ثابتة بعد التمرين، الشلهوب مثال حي.. 7 لاعبين أجانب ما فيهم واحد متخصص بالكرات الثابتة.. الهلال استقطب بيريرا وخيب الظن أتمنى أن تعيد الإدارة حساباتها”.

وفي السياق ذاته، علق مقدم البرنامج، سلطان الغشيان، قائلًا: “أتمنى من اللاعبين السعوديين التطور في تسجيل الكرات الثانية التي تعود من الدفاع والكرات الثابتة لعلها تكون أحد الحلول في المونديال”.