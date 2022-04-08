قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن موسكو تتوقع انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية في المستقبل المنظور.

وكان بيسكوف أشار في وقت سابق أن العملية ستحقق أهدافها في الأيام المقبلة، وفي المستقبل المنظور تنتهي بتحقيق أهدافها أو بمفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني.

الحرب الروسية الأوكرانية

ميدانيًا تتواصل الحرب الروسية الأوكرانية في يومها الـ44 حيث نفت وزارة الدفاع الروسية اتهامات السلطات الأوكرانية باستهداف القوات الروسية بالصواريخ محطة قطارات تعج بالمدنيين بكراماتورسك في دونيتسك اليوم الجمعة أسفرت عن سقوط ضحايا.

المفاوضات الروسية الأوكرانية

وبالتوازي مع العمليات العسكرية تجري روسيا وأوكرانيا مفاوضات للتوصل إلى اتفاق ينهي القتال ويحقق الأهداف التي أعنت عنها موسكو منذ بداية العملية.