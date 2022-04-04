هدد الشيخ عادل الكلباني باللجوء إلى القضاء بعد مقطع تقليده في حلقة الأمس من برنامج ستوديو 22 على قناة MBC1 مشيرًا إلى أن هناك فرقًا بين التقليد والسخرية.

وخلال استضافته في برنامج مراحل على قناة SBC أمس قال الكلباني إنه لم يشاهد البرنامج لكنه شاهد المقطع.

تقليد عادل الكلباني

وكان الممثل خالد الفراج قد أدى شخصية الشيخ الكلباني في برنامج ستوديو 22 حيث ظهر باسم حلبان الحلباني وظهرت الشخصية في قالب كوميدي أظهر الشيخ على أنه مهتم بتصوير الإعلانات أكثر من أي أمر آخر.

بدوره قال الكلباني إن التقليد كان لإعلان عن موسم الرياض وهو عمل وطني وهي إعلانات رسمية وطنية لخدمة البلاد والعباد.

إعلان موسم الرياض

من جهة أخرى رفض الشيخ الإفصاح لمقدم برنامج مراحل عن المبلغ الذي تقاضاه مقابل إعلان موسم الرياض مشيرًا إلى أنه تلقى هدية قيمة من أحد الأشخاص ولا يمكنه الإفصاح عن اسمه ولا عن قيمتها.

ترك صلاة التراويح بالمسجد

وقال إمام الحرم المكي السابق، إنه لا يصلي صلاة التراويح في شهر رمضان المبارك في المسجد، منذ أن ابتعد عن الإمامة.

وعن سبب عدم صلاته التراويح في المسجد، وصلاته التراويح منفردًا بمنزله قال الشيخ الكلباني: “ما في أحد من الأئمة يشبع رغبتي، يصلون صلوات قصيرة مختصرة لا تمشي معي”.