أعربت دولة الكويت عن رفضها واستيائها لتصريحات أحد أعضاء البرلمان العراقي التي لا تعكس متانة العلاقات الأخوية بين البلدين ولا تراعي مبادئ حسن الجوار، مؤكدة عدم صحة هذه الادعاءات وسلامة الإجراءات المتبعة من قبل قوات خفر السواحل الكويتية.

جاء ذلك خلال استقبال نائب وزير الخارجية الكويتي السفير مجدي الظفيري اليوم بالسفير العراقي لدى الكويت المنهل الصافي، حيث بحث معه عددا من أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشادا بالتعاون القائم والمستمر بين قوة خفر السواحل الكويتية والقوة البحرية العراقية في معالجة تجاوزات الصيادين العراقيين للمياه الإقليمية الكويتية.