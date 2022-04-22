تبدأ فعاليات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا، حيث تبحث الفرق عن قطع بطاقة التأهل لـ المرحلة المقبلة “دور الـ 16” بالمسابقة القارية.

ومن المقرر، أن يتم افتتاح الجولة الخامسة الليلة عند الساعة الثامنة والربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، حيث يقام ست مباريات حاسمة تتصارع على بطاقة التأهل.

ويعتبر الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، هو الوحيد الذي حسم تأهله إلى دور الستة عشر منذ الجولة الرابعة في المجموعات الآسيوية، بعد فوزه على استقلال دوشنبه.

مواعيد المباريات الآسيوية اليوم:

ويتقابل نادي شباب الأهلي الإماراتي ضد نادي آهال على ملعب الجوهرة المشعة، عند الساعة الثامنة والربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وفي نفس التوقيت، تقام مباراة القوة الجوية ضد الجزيرة في استاد الملك فهد الدولي، فيما يواجه سباهان أصفهان الإيراني، نظيره باختاكور الأوزبكي، على ملعب الملك عبدالله ببريدة.

الشباب لقطع بطاقة الصعود:

وتنطلق عند الساعة الحادية عشرة والربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، ثلاث مباريات قوية في ختام اليوم الأول في الجولة الخامسة بدور المجموعات الآسيوي.

ويواجه نادي الشباب نظيره مومباي سيتي، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، فيما يقابل التعاون الدحيل على ستاد الملك عبدالله ببريدة، وتأتى المواجهة الأخيرة بين فولاد والغرافة على ملعب الأمير عبد الله الفيصل.