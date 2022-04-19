يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، نظيره نادي استقلال دوشنبه الطاجيكي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

ومن المقرر، أن تقام مباراة الهلال ضد استقلال دوشنبه على ملعب “الأمير فيصل بن فهد”، الليلة، عند الحادية عشر والربع مساء بتوقيت المملكة العربة السعودية.

الزعيم يبحث عن التأهل رسميًا:

ويبحث نادي الهلال عن الفوز ضد نظيره استقلال دوشبنه، من أجل حجز بطاقة التأهل لـ الدور المقبل، في البطولة الآسيوية، حيث سيطر الزعيم على صدارة المجموعة منذ الجولة الأولى.

ويطمح نادي الهلال لـ اقتناص الفوز ضد نظيره الطاجيكي، حيث يبحث حامل اللقب عن مفتاح الصعود لـ المراحل المقبلة، ويأمل في استكمال مشواره نحو تتويج آسيوي جديد.

العلامة الكاملة تزين منافسات الهلال:

ويُعد الهلال هو الفريق الوحيد من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا، الذي لم يُهزم أو يتعادل حتى الآن، فقد حقق ثلاثة انتصارات ثمينة منذ افتتاح المسابقة.

وحقق نادي الهلال الفوز في الجولة الأولى على نادي الشارقة بهدفين لهدف، ثم خطف ثلاث نقاط من الريان القطري، بعد الفوز بثلاثة أهداف نظيفة، وحسم مباراة استقلال دوشنبه بهدف.

اللقب الخامس آسيويًا هدف الهلال:

ويعتبر الفريق الكروي الأول بنادي الهلال هو أكثر الأندية الآسيوية تتويجًا، ببطولة دوري أبطال آسيا، برصيد أربع بطولات، كان آخر تتويج خلال النسخة الماضية 2021.

ويرغب الزعيم في تعزيز رقمه القياسي، وتحقيق اللقب الخامس له تاريخيًا، خلال النسخة الحالية، حيث يُعد الهلال هو أقوي الفرق المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا.