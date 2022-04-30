كشف نادي الهلال- قبل قليل- عن موعد مبارياته المتبقية في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لـ موسم 2021/ 2022.

البداية بمواجهة الفيحاء:

وسيواجه الزعيم فريق الفيحاء في الجولة الـ19 والمؤجلة بين الفريقين مساء الثلاثاء المقبل، ثم يواجه ضمك يوم السبت المقبل السابع من مايو في الجولة الـ26، ثم مواجهة الاتفاق في الجولة العشرين والمؤجلة يوم 11 مايو المقبل، ثم مواجهة نادي الاتحاد الأحد 15 مايو بالجولة السابعة والعشرين.

ويواجه الزعيم فريق أبها في الجولة الـ28 يوم 20 مايو، ثم مواجهة نادي الفتح في الجولة الـ29 يوم 25 مايو.

وتُختتم مباريات الهلال بمواجهة الفيصلي بالجولة الثلاثين يوم 29 مايو المقبل.

الهلال في المركز الثاني:

ويتواجد الزعيم في المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 49 نقطة، وبفارق 11 نقطة عن نادي الاتحاد المتصدر.