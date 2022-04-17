أكد المهندس عبدالله السواحه، وزير الاتصالات، أن الوزارة لا تتحكم في أسعار الإنترنت والمنظم بشكل عام لا يتحكم بالأسعار لكنه يضمن 3 أشياء.
وزير الاتصالات (م.عبدالله السواحه): الوزارة لا تتحكم في أسعار الانترنت@almodifer#عبدالله_السواحه_ليوان_المديفر pic.twitter.com/Rt2tazxBSD
— الليوان (@almodifershow) April 17, 2022
وفرة المنتج وجودته
وأضاف خلال لقائه ببرنامج “الليوان” مع عبد الله المديفر أن هذه الأشياء الثلاثة هي “وفرة المنتج وجودته وتنافسيته” وكانت هناك 3 شركات مرخصة اليوم أصبحنا 7 وفيه أكثر من 50 باقة.
وقال وزير الاتصالات : “كنا 106 عالمياً صرنا رقم 6 في سرعة الإنترنت أما عن التنافسية فعندما نجد أن لاعباً كبيراً يريد إخراج لاعب آخر يمكننا أن نتدخل”.
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