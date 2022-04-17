أكد المهندس عبدالله السواحه، وزير الاتصالات، أن الوزارة لا تتحكم في أسعار الإنترنت والمنظم بشكل عام لا يتحكم بالأسعار لكنه يضمن 3 أشياء.

وفرة المنتج وجودته

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “الليوان” مع عبد الله المديفر أن هذه الأشياء الثلاثة هي “وفرة المنتج وجودته وتنافسيته” وكانت هناك 3 شركات مرخصة اليوم أصبحنا 7 وفيه أكثر من 50 باقة.

وقال وزير الاتصالات : “كنا 106 عالمياً صرنا رقم 6 في سرعة الإنترنت أما عن التنافسية فعندما نجد أن لاعباً كبيراً يريد إخراج لاعب آخر يمكننا أن نتدخل”.