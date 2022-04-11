أعلنت شركة المراعي تحقيق صافي ربح بلغ 420.5 مليون ريال في الربع الأول من 2022 بارتفاع 8.9% عن نفس الفترة من 2021.

سبب ارتفاع صافي الربح

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الأول من عام 2022 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود إلى نمو الإيرادات بمعدل 23.6%، ونمو إجمالي الربح 7.8%.

سوق الأسهم السعودية

وفي وقت سابق، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة مرتفعًا 58.02 نقطة ليقفل عند مستوى 13313.98 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 8.9 مليارات ريال.