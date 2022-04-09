شهدت المرحلة الأولى من تصفيات مسابقات القرآن الكريم والأذان العالمية في برنامج “عطر الكلام” تنافسات تجلّت فيها أحرف الوحي من خلال تلاوات أسرت الألباب، ومشاركات اعتمدت على حسن الأداء، تنافس فيها 36 متسابقًا من جميع أنحاء العالم بفرعي التلاوة والأذان، وتأهل منها إلى مرحلة ربع النهائي 12 متسابقًا من كِلَا فرعي التلاوة والأذان.

وشهدت المرحلة الأولى مجموعة من التنافسات بين المتسابقين الذين يقرؤون القرآن بشغاف قلوبهم ويتلونه بجميع حواسهم، عبر حناجر ندية طغت على المقامات، وأظهرت كاريزما الأصوات التي لانت لها قلوب المشاهدين من مختلف أنحاء العالم.

حسن التنقل بين المقامات:

وتمثلت معايير المسابقة للتجاوز إلى مرحلة ربع النهائي في إجادة الأداء، وحسن التنقل بين المقامات، وإطالة النّفَس، إضافةً إلى فهم اللغة، ومعرفة ما يتناسب مع كل موضع، سواء في أداء التلاوة أو رفع الأذان.

وكشف عدد من المتسابقين المتأهلين إلى مرحلة ربع النهائي عن حماستهم لمواصلة النجاح الذي حققوه في المرحلة السابقة، مبدين استعدادهم لخوض تحديات جديدة تجعلهم أقرب للمنافسة على المراكز الأولى للمسابقة، مشيرين في الوقت نفسه إلى أهمية دور اللجنة التحكيمية في الارتقاء بمستوياتهم من خلال ملاحظاتها الدقيقة، ونصائحها التي تمثل منهجًا وطريقًا مباشرًا إلى تلاوة القرآن ورفع الأذان بالأساليب الصحيحة.

اختبار أمام لجنة التحكيم:

وتأهل من تصفيات المرحلة الأولى للمسابقة إلى ربع النهائي 12 مشتركًا عن كل فئة من التلاوة والأذان، ويستمر التنافس ليصل 6 مشتركين من كل فئة إلى مرحلة نصف النهائي، وفي الجزء الأخير من المسابقة يتأهل أفضل 4 قراء، و4 مؤذنين للنهائي، ويخضع كل مشترك حينها لآخر اختبار أمام لجنة التحكيم قبل أن يعلن اسم الفائز في كل فئة.

يذكر أن برنامج “عطر الكلام” يبث يوميًّا خلال شهر رمضان المبارك على قناة السعودية ومنصة شاهد، ويعد برنامج المسابقات الدينية الأضخم الذي ترعاه الهيئة العامة للترفيه بجوائز مالية تصل إلى 12 مليون ريال بهدف نشر المعرفة القرآنية.