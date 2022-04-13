أكد مدافع الهلال السابق، ماجد المرشدي، أن الزعيم منافس صعب للغاية في بطولة دوري أبطال آسيا، مشددًا على أن الأزرق فخر للكرة السعودية.

المرشدي يشيد بأداء الأزرق:

وعلق ماجد المرشدي على أداء الزعيم من خلال فيديو عبر حسابه على “سناب شات”، قائلًا: “الهلال صعب في دوري أبطال آسيا، وبهذا المستوى والأداء الذي نشاهده فالزعيم مشرف وفخر الكرة السعودية بعيدا عن الميول”.

وتابع: “هارد لك لأشقائنا في الريان القطري، ولكن بكل صراحة الهلال صعب صعب في الموسمين الأخيرين آسيويًّا بعيدًا عن الميول والتشجيع، وللمرة الأولى يدخل الزعيم مباراة وهو ضامن أنه سيفوز بها”.

الهلال ضد الريان:

ولعب الأزرق ضد الريان في ثاني جولات مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2022، وانتهت المواجهة بفوز الزعيم بثلاثة أهداف دون رد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع الزعيم رصيده إلى 6 نقاط في صدارة مجموعته بمنافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2022، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الريان القطري عند 3 نقاط في المركز الثاني.