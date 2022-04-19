أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر أبريل 2022م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 9.982 مليار ريال سعودي (تسع مليارات وتسعمائة واثنان وثمانون مليون ريال سعودي).

وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى شريحتين، بلغ حجم الأولى 6.402 مليار ريال سعودي (ست مليارات وأربعمائة ومليونا ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2032 ميلادي، وبلغت الشريحة الثانية 3.580 مليار ريال سعودي (ثلاثة مليارات وخمسمائة وثمانون مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2037 ميلادي.