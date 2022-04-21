جدد المرور السعودي التأكيد على أهمية سداد المخالفات المرورية ضمن شروط تفويض المركبة.

وقال المرور ردًا على استفسار أحد المواطنين في هذا الصدد : ينص نظام المرور المادة السابعة عشر الفقرة 2 بتسديد المخالفات المرورية إن وجدت على مالك المركبة أو المفوض له وأن لا يكون هناك قيود أمنية أو مرورية على المركبة.

متطلبات التفويض يذكر أن تفويض المركبة هي خدمة إلكترونية تقدمها مديرية الأمن العام عن طريق نظام (أبشر) تمكن المستفيد من إضافة مفوض لقيادة مركبته داخليًا أو خارجيًا.

وجود تأمين على المركبة. وجود فحص دوري سار للمركبة. تسديد الرسوم. وجود حساب مفعل في أبشر للمفوض والمفوض له.

