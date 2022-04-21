جدد المرور السعودي التأكيد على أهمية سداد المخالفات المرورية ضمن شروط تفويض المركبة.
وقال المرور ردًا على استفسار أحد المواطنين في هذا الصدد : ينص نظام المرور المادة السابعة عشر الفقرة 2 بتسديد المخالفات المرورية إن وجدت على مالك المركبة أو المفوض له وأن لا يكون هناك قيود أمنية أو مرورية على المركبة.
متطلبات التفويض
يذكر أن تفويض المركبة هي خدمة إلكترونية تقدمها مديرية الأمن العام عن طريق نظام (أبشر) تمكن المستفيد من إضافة مفوض لقيادة مركبته داخليًا أو خارجيًا.
-
- وجود تأمين على المركبة.
- وجود فحص دوري سار للمركبة.
- تسديد الرسوم.
- وجود حساب مفعل في أبشر للمفوض والمفوض له.
خطوات التقديم
- ادخل بوابة نظام (أبشر) الإلكترونية.
- أدخل رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة، والرمز المرئي.
- ادخل على التفاويض واختر تفاويض المركبات.
- اختر التفاويض على مركبات أملكها.
- أدخل هوية الشخص المراد تفويضه.
- يقبل الطرف الآخر التفويض.
الاعتراض على المخالفات المرورية
وفي وقت سابق لفتت إدارة المرور عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن خطوات الاعتراض على المخالفات تشمل ما يلي:
1- الدخول لحساب المستخدم في منصة “أبشر”.
2- خدماتي.
3- المرور.
اترك تعليقاً