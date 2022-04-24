تمكنت إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة من ضبط 229 دراجة آلية مخالفة بعدد من المناطق.

جاء ذلك خلال الحملة الميدانية التي تنفذها إدارات المرور المختلفة لضبط الدراجات الآلية المخالفة.

وأهابت الإدارة العامة للمرور بالجميع التقيد بالأنظمة.

شروط تفويض المركبة

وفي وقت سابق جدد المرور السعودي التأكيد على أهمية سداد المخالفات المرورية ضمن شروط تفويض المركبة.

وقالت الإدارة العامة ردًا على استفسار أحد المواطنين في هذا الصدد : يجب سداد المخالفات المرورية إن وجدت على مالك المركبة أو المفوض له وأن لا يكون هناك قيود أمنية أو مرورية على المركبة.

متطلبات التفويض يذكر أن تفويض المركبة هي خدمة إلكترونية تقدمها مديرية الأمن العام عن طريق نظام (أبشر) تمكن المستفيد من إضافة مفوض لقيادة مركبته داخليًا أو خارجيًا.