رد المرور السعودي على الأسئلة الشائعة حول آلية دخول المعتمرين للمنطقة المركزية في العاصمة المقدسة.

استخدام المركبة للوصول للمنطقة المركزية:

وأوضح المرور إمكانية استخدام المركبة الخاصة للوصول إلى المنطقة المركزية في الحرم المكي، حيث أكد أنه لا يمكن للمعتمر المصرح له من تطبيق اعتمرنا الوصول إلى المنطقة بمركبته الخاصة إلا في حالة وجود حجز موقف خاص لمركبته في مقر إقامته مع إبراز ما يثبت ذلك.

الوصول للحرم المكي:

كما رد على كيفية الوصول للحرم المكي أثناء القدوم للعمرة أو الصلاة خلال شهر رمضان من دون حجز موقف للمركبة الخاصة، وكذلك سؤال بشأن وجود رسوم على المواقف المخصصة لوقوف المركبات.