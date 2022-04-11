حدّد المرور السعودي الحالات التي يُسمح فيها بتحريك المركبة بعد وقوع الحادث وقبل أن يصل فريق نجم.

وقال المرور في إنفوجراف على تويتر: “ثلاث حالات تسمح لك بتحريك مركبتك بعد وقوع الحادث وقبل أن يصل إليك فريق نجم”.

حالات نقل المركبات

وأضافت الإدارة العامة للمرور، أن المادة 1/63 من نظام المرور نصت على هذه الحالات:

– الأولى: إذا كان الحادث بسيطاً وقام أحد الأفراد بتصوير المركبات في موقع الحادث

– الثانية: عندما يكون موقع المركبات المشتركة في الحادث يشكل خطراً على السلامة أو يعرقل حركة السير.

– الحالة الثالثة يمكن الإبلاغ، ثم تحريك المركبة وتجنيبها بقرب موقع الحادث بعد إبلاغ “نجم”.