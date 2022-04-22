وجه الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل سؤالًا لرئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل ورئيس لجنة الاحتراف جابر سعد، بعد بيان الاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن قضية النصر مع نادي الاتحاد واللاعب عبدالرزاق حمدالله والمدير التنفيذي حامد البلوي إداري نادي الاتحاد.

ماذا طلب المريسل ؟

وغرد الإعلامي النصراوي عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم والأستاذ جابر سعد رئيس لجنة الاحتراف، بعد أن وضع الفيفا الكرة في مرماكم، ننتظر الآن البت فيما يخصكم”.

وأصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم مساء اليوم الجمعة بيانًا أكد فيه على أن الاتحاد الدولي لكرة القدم سينظر في النزاع الموجود بين نادي النصر ولاعبه السابق المغربي عبدالرزاق حمدالله.

نص بيان اتحاد القدم:

وجاء البيان التالي: “لعلم لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي بوجود قضية منظورة لدى الفيفا تتعلق بنفس الأطراف حيث قامت الإدارة القانونية لدى الاتحاد السعودي بتوجيه استفسار للاتحاد الدولي حول تحديد جهة الاختصاص للنظر في الشكوى المقدمة”.

وأضاف البيان: “أفاد الفيفا يوم الثلاثاء الماضي 19 إبريل أن القضايا ذات البعد الدولي التي يكون طرفها لاعب غير سعودي سينظر فيها الفيفا حتى وإن كان مسجلًا لدى اتحاد القدم السعودي، بينما القضية التي بين ناديين من نفس الاتحاد سينظر فيها الاتحاد المحلي، وعليه فقد باشرت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الشكوى المقدمة من النصر ضد الاتحاد وحامد البلوي فوق اختصاصها بحسب اللائحة”.