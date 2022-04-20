أثار الناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل، الجدل من جديد حول بيان قديم كان اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله نشره بمجرد فسخ عقده مع النصر في نوفمبر الماضي.

وقال المريسل عبر حسابه في “تويتر” : ” انقلوها لـ عبدالرزاق، أعاننا الله على ما مضى، وأعانك الله على اللي جاي”.

ماذا قال حمدالله في بيانه القديم ؟

وكان لاعب النصر السابق نشر بيانًا عبر صفحته الرسمية في الإنستجرام توجه من خلاله بالشكر إلى سعود السويلم رئيس النصر السابق وأحمد البريكي المسؤول في النادي مع توجيه الشكر لإدارة صفوان السويكت وعبدالرحمن الحلافي، مع عدم توجيهه للشكر لإدارة مسلي آل معمر، وأكد لجماهير النصر على أنه سيعود يومًا لأصفر العاصمة من جديد.

يذكر أن نادي النصر كان أعلن في الأيام القليلة الماضية عن تقدمه بشكوى واحتجاج ضد حمدالله ونادي الاتحاد، بسبب تداول مقطع صوتي للاعب المغربي وهو يتحدث مع حامد البلوي المدير التنفيذي لكرة القدم بـ الاتحاد حول فسخ العقد مع النصر في سبتمبر الماضي.