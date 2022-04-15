أكد ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم على أن اتحاد القدم لم يتلق أي معلومات حول تفاصيل البطولة العربية للأندية.

#برنامج_شوت | ياسر المسحل – رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم:

لم يصل لنا حتى الآن أي شيء رسمي من قبل الاتحاد العربي لكرة القدم حول البطولة العربية.#قنوات_SSC pic.twitter.com/0NJ401vIxd

— برنامج شوت (@Shoot_SSC) April 15, 2022

ووجه الإعلامي عبدالرحمن الحميدي مقدم برنامج ” شوت” سؤالًا حول عدد الأندية السعودية المتوقع مشاركتها في البطولة ليرد المسحل قائلًا: ” لا يمكنني الإجابة على هذا السؤال لأنه لم تصلنا أي معلومات من اتحاد القدم حول البطولة وتفاصيلها، وبمجرد وصول أي شيء سوف نعلن”.

البطولة قد تقام في الطائف في 2023

وقال الإعلامي وليد الفراج في برنامجه “أكشن مع وليد”: “توقعات بإقامة بطولة أندية العرب ربما في نهاية 2022 أو بالربع الأول من عام 2023، وقد تكون في الطائف أو منطقة أخرى في ملاعب المملكة”.

وأضاف الفراج: “التفاصيل لم تُكشف حتى الآن ولكن سيتم كشفها لاحقًا حول الفرق المشاركة وممولي البطولة وعدد الأندية المشاركة”.