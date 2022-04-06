كشف أستاذ المناخ سابقًا الدكتور عبدالله المسند عن موعد عيد الفطر 1443 بحسب الحسابات الفلكية.

وقال المسند : متى يكون يوم عيد الفطر لعام 1443هـ ؟ سؤال يتكرر من الكثير من أجل ترتيب إجازاتهم، ومناسباتهم، وحجوزاتهم في وقت مبكر.

موعد عيد الفطر

ويضيف المسند : الجواب المختصر هو أن شهر رمضان سيتم 30 يومًا ولله الحمد، وسيكون أول أيام العيد يوم الاثنين الموافق 2 مايو 2022.

ولفت المسند إلى أنه يوم السبت 29 رمضان الموافق 30 أبريل الجاري ستغيب الشمس عند الساعة 6.46 دقيقة فيما سيغيب القمر عند الساعة 6.31 دقيقة ما يعني أن القمر سيغرب قبل الشمس بـ15 دقيقة ولن يكون هلال يمكن رصده في أفق مكة المكرمة أو في سماء السعودية.

هلال شوال

يذكر أن المملكة تعتمد على الرؤية الشرعية لثبوت بداية الشهور الهجرية ويتم استطلاع هلال شهر شوال بعد صدور بيان من المحكمة العليا.