أعلن نادي الهلال عن التعاقد مع تطبيق “المطار” للفنادق والطيران، كـ عقد رعاية لـ الزعيم خلال الفترة المقبلة، حيث وقع “فهد بن نافل” رئيس النادي على عقد الرعاية مع الشريك المؤسـس ونائب رئيس تطبيق المطار فيصل الراجحي، مساء أمس.

ويأتي تعاقد الهلال مع تطبيق المطار لـ مدة سنة ونصف، يكون خلالها الراعي الرسمي لـ النادي في السفر والسياحة، والتي يحصل هذا التطبيق بموجبها على بعض الحقوق التجارية لـ الزعيم.

عقد رعاية:

وتحدث رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، عن عقد الرعاية الجديد: “سعداء بتوقيع الرعاية مع تطبيق المطار، الذي يعتبر أحد المنصات السعودية المتميزة والرائدة في مجال السفر والسياحة والتي تسعى لتقديم تجربة سفر ممتعة لعملائها”.

وأضاف ابن نافل: “هذه خطوة أخرى ورعاية جديدة، ضمن مساعينا لتعزيز مصادر دخل النادي، وتنويع استثماراته من خلال توقيع رعايات مع شركات متميزة في مجالاتها”.

وأكمل: “نادي الهلال يُعد أكثر الأندية السعودية بعدد الرعايات التي يوقعها ووصوله إلى هذا الرقم دليل على أن الهلال وجهة للشركات التي تبحث عن علامات تجارية تساهم في تحقيق أهدافها وتعزيز وصولها وقوتها محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا”.

وأشار الراجحي القائم على تطبيق المطار، عن سعادته بتوقيع الرعاية مع نادي الهلال، قائلًا: “سـعداء بتوقيع الرعاية مـع نادي الهلال، أحد أعرق الأندية السعودية، وتستهدف فيها جميع فئات المجتمع، وأن هذه الرعاية في مضمونها ومميزاتها تصب في صالح الجمهور السعودي”.

واختتم حديثه، عن عقد الرعاية قائلًا: “نحرص على تحقيق طموحات وأهداف هذه الرعاية، كونها امتدادًا لإستراتيجية الشركة؛ لتقوية تواصلها مع المجتمع، وخصوصا المجتمع الرياضي”.