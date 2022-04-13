تمر سريلانكا بأسوأ أزمة اقتصادية على الإطلاق في تاريخها، وعلى هذا، وقعت المعارضة الرئيسية، اليوم، على اقتراح لسحب الثقة وعزل حكومة الرئيس جوتابايا راجاباكسا الحالية.

وكانت المعارضة قد أعلنت يوم الجمعة أنها ستقدم اقتراحًا بسحب الثقة من حكومة راجاباكسا، وأنها مستعدة لعزل الزعيم إذا فشل في معالجة مخاوف الشعب الذي يواجه صعوبات جمة بسبب الأزمة الاقتصادية.

وبحسب موقع ndtv، وقع نحو 50 عضوا من المعارضة الرئيسية في سريلانكا، بقيادة الزعيم ساجيث بريماداس، على الاقتراح، وينتظرون انضمام المزيد من أحزاب المعارضة لهم، حيث ينتظرون انضمام 40 عضوًا من الأحزاب الأخرى المختلفة ؛للتوقيع قبل أن يتقدموا بطلب لسحب الثقة وعزل البرلمان.

وأعلن زعيم المعارضة ساجيث بريماداسا على حسابه الرسمي على موقع تويتر: بدون تغيير الحكومة لن نتوقف، يحب أن يتم سحب الثقة والموافقة على حركة الإقالة، وإنشاء تعديل دستوري.

وكان زعيم المعارضة قد دعا في وقت سابق أيضا إلى إلغاء الرئاسة التنفيذية، قائلاً إنه ينبغي تقسيم السلطة بين السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية.

احتجاجات في سريلانكا

واشتدت الاحتجاجات في كولومبو، العاصمة الاقتصادية، ضد حكومة سريلانكا وسط الأزمة الاقتصادية المستمرة، وذلك على الرغم من مناشدة رئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسا للناس التحلي بالصبر من أجل تمكين الحكومة من حل الوضع، حسبما ذكرت وكالة فرانس برس.

إطاحة رئيس وزراء باكستان

ويُذكر أنه قبل أيام، تمكنت أحزاب المعارضة في باكستان بالفعل، من الإطاحة برئيس الوزراء عمران خان، حيث استطاعوا تأمين 174 صوتًا من أصل 342 عضوًا لدعم حركة سحب الثقة، مما جعله تصويت الأغلبية، وبذلك، أصبح خان أول رئيس وزراء في تاريخ باكستان يتم إزالته من منصبه من خلال اقتراح سحب ثقة، بحسب صحيفة الغارديان البريطانية.