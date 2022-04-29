أكد عبدالله المعيوف حارس مرمى نادي الهلال أنه لا توجد بينه وبين أي جمهور فريق منافس أي مشاكل، مضيفًا أنه يحاول تجنب الجماهير والتركيز بصورة مكثفة في المباراة.
#عبدالله_المعيوف: ليس لدي أي مشاكل مع الجماهير ولا أتفاعل معهم وأركز على المباراة@almayuof @Alhilal_FC#كورة_روتانا pic.twitter.com/S42dktJt9r
— برنامج كورة (@korarotana) April 28, 2022
وقال حارس الهلال في برنامج ” كورة” : “لا أحاول التركيز مع الجمهور، لأنه ستخرج بالفعل من أجواء التركيز في المباراة، وهذا خطأ كبير”.
المعيوف يكشف ماذا يفعل ؟
وأضاف حارس الهلال: “أنا أؤدي واجباتي في الملعب فقط وهذا دور كل لاعب كرة قدم، ولكي أكون في حالة من التركيز أتحرك باستمرار وأنا في المرمى، وأحيي جماهير الخصم”.
جدير بالذكر أن الهلال سيواجه فريق الفيحاء مساء الثلاثاء المقبل في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كما يستعد لمواجهة الفيحاء مرة أخرى في نهائي كأس الملك يوم 18 مايو القادم.
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