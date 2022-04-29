أكد عبدالله المعيوف حارس مرمى نادي الهلال أنه لا توجد بينه وبين أي جمهور فريق منافس أي مشاكل، مضيفًا أنه يحاول تجنب الجماهير والتركيز بصورة مكثفة في المباراة.

وقال حارس الهلال في برنامج ” كورة” : “لا أحاول التركيز مع الجمهور، لأنه ستخرج بالفعل من أجواء التركيز في المباراة، وهذا خطأ كبير”.

المعيوف يكشف ماذا يفعل ؟

وأضاف حارس الهلال: “أنا أؤدي واجباتي في الملعب فقط وهذا دور كل لاعب كرة قدم، ولكي أكون في حالة من التركيز أتحرك باستمرار وأنا في المرمى، وأحيي جماهير الخصم”.

جدير بالذكر أن الهلال سيواجه فريق الفيحاء مساء الثلاثاء المقبل في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كما يستعد لمواجهة الفيحاء مرة أخرى في نهائي كأس الملك يوم 18 مايو القادم.