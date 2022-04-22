يفكر المدرب الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الهلال في إراحة أكثر من لاعب عند مواجهة نادي الشارقة الإماراتي غدًا السبت بالجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا.

وكان الهلال ضمن تأهله لدور الـ16 في دوري أبطال آسيا، بعد الفوز على فريق استقلال دوشنبه الطاجيكستاني في الجولة الرابعة بثلاثية دون رد يوم الثلاثاء الماضي.

ثلاثي الهلال يخضع للراحة

ومن المتوقع إراحة المدرب دياز، للحارس عبدالله المعيوف الذي شارك في كل مباريات الهلال في البطولة الآسيوية لإراحته بعد ضمان التأهل مع إراحة سلمان الفرج قائد الفريق، ووجود نية لإراحة اللاعب ياسر الشهراني.

يذكر أن المدرب دياز سيخطط أيضًا للاعتماد على الحارس محمد العويس والبرازيلي ماثيوس بيريرا في مباراة الشارقة الإماراتي، حيث بيريرا استُبعد من مباراة استقلال دوشنبه لأسباب فنية، بسبب تراجع مستواه بالفترة الأخيرة.