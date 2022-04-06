تناولت تقارير صحفية أن ملكة بريطانيا العظمى، الملكة إليزابيث، تسببت في إثارة ذعر العائلة المالكة أثناء الاستعداد للاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لوفاة دوق إدنبرة، الأمير فيليب، الذي توفي العام الماضي يوم 9 أبريل.

وقالت صحيفة الغارديان إنه في حين أنه كان هناك مخاوف من أن الملكة لن تتمكن من الحضور بسبب مشاكل التنقل، لكنها قامت بالرحلة من قلعة وندسور إلى لندن، ومع ذلك فقد أثارت الجدل لأنها ظهرت برفقة ابنها المشين الأمير أندرو.

وظهرت الملكة، 95 عامًا، ترتدي فستانًا عليه مجموعة من الأزهار النابضة بالحياة باللونين السماوي والوردي، وتجاذبت أطراف الحديث مع كبار الشخصيات من منزلها في بيركشاير.

وانضم إلى الملكة الأمير تشارلز وكاميليا دوقة كورنوال، والأمير ويليام وكيت ميدلتون دوق ودوقة كامبريدج، في زيارة لأفراد العائلة المالكة، وكان هناك نحو 1800 ضيف، لتكريم ذكرى الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث الذي دام زواجهما 73 عامًا.

الملكة إليزابيث تثير الجدل

وتسبب ظهور أندرو، 62 عامًا، في صدمة للكثير من المتواجدين، حيث اصطحبها للطريق أمام مرأى ومسمع من كاميرات البث المباشر بعد السفر معها من وندسور، وكان من المتوقع أن يصطحبها شخص آخر، ويتواجد أندرو في الخلف.

ويأتي قرار الملكة إليزابيث بمرافقة أندرو لها على الرغم من دفعه ما يصل إلى 12 مليون جنيه إسترليني في وقت سابق من هذا الشهر؛ لتسوية قضية اعتداء جنسي مدني في الولايات المتحدة، ويُنظر إلى اصطحابها له على أنه إشارة رئيسية لدعمها له للمرة الثانية، حيث يقول البعض إنه ابنها المفضل.

العائلة المالكة وافقت على مضض

وكشفت صحيفة ديلي ميل اليوم أن كبار أفراد العائلة المالكة وافقوا على مضض على سفر أندرو مع الملكة من وندسور إلى لندن لأنهم يعيشون بالقرب من بعضهم، لكنهم كانوا يأملون في أن يُحكِم عقله أمام الصحافة والجمع المحتشد وألا يسعى للعب دور بارز في أول ظهور علني له منذ أن أبرم التسوية.

ونقلت الصحيفة عن أحد مصادرها الداخلية أن كبار أفراد العائلة المالكة، بما في ذلك الأمير تشارلز ودوق كامبريدج، شعروا بالفزع من الأحداث، مضيفًا أن قرار أندرو بوضع نفسه في المقدمة مع الملكة تسبب في ذعرهم.

ويُذكر أنه في 21 أبريل، ستحتفل الملكة بعيد ميلادها الـ 96، كما تحتفل هذا الصيف بمرور 70 عامًا على جلوسها على العرش وهي بذلك تستحق اليوبيل البلاتيني لحكمها الطويل على مدار هذه الأعوام.