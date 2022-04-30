تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، هنأه خلاله بقرب حلول عيد الفطر المبارك.

وقد بادل الملك سلمان، سمو أمير دولة قطر التهنئة بهذه المناسبة، داعياً الله سبحانه أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على البلدين والشعبين الشقيقين بالمزيد من التقدم والازدهار.

تهنئة لولي العهد:

كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، هنأه خلاله بقرب حلول عيد الفطر المبارك.

وقد تبادل سمو ولي العهد مع سمو أمير دولة قطر التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، سائلاً الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين الإسلامية والعربية باليمن والبركات.