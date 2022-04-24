بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس أوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا، في وفاة الرئيس السابق السيد مواي كيباكي.

وقال الملك المفدى: “تلقينا نبأة وفاة الرئيس السابق لجمهورية كينيا السيد مواي كيباكي، ونُعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه”.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس أوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا، في وفاة الرئيس السابق السيد مواي كيباكي.

وقال سمو ولي العهد : “تلقيت نبأة وفاة الرئيس السابق لجمهورية كينيا السيد مواي كيباكي، وأُعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء”.