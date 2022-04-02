رفع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، شكره الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على دعم المسجد الحرام بـ25 ألف سجادة جديدة.

حرص على العناية بالحرمين:

وأكد السديس أن ولاة الأمر يكنون حرصهم الشديد على العناية بالحرمين الشريفين وقاصدوهما، حيث يحظى قاصدو الحرمين الشريفين بتيسير الخدمات المقدمة لهم في كافة المجالات.

واختتم الرئيس العام أن هذا الدعم ليس بمستغرب على قادة هذه البلاد المباركة الميامين، منذ عهد الملك المؤسس- طيب الله ثراه- وحتى هذا العهد الزاهر، وأن العناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما هو سمة ولاة أمر هذه البلاد المباركة ومن أبرز مآثرهم، ‏سائلًا الله-العلي القدير- أن يديم على هذه البلاد المباركة نعمة الأمن والأمان، وأن يجعلها شامخة عزيزة إلى يوم الدين.