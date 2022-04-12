أعلن الديوان الملكي الأردني، أن الملك عبدالله الثاني، أجرى اليوم الثلاثاء، عملية جراحية لمعالجة الانزلاق الغضروفي (الديسك) في منطقة العمود الفقري الصدري، وتكللت بفضل الله ورعايته بالنجاح.

وبحسب بيان صادر عن الديوان فإن الملك عبدالله الثاني سيقضي وبناءً على نصيحة الأطباء، فترة راحة بعد العملية التي أجراها في أحد المستشفيات المتخصصة في مدينة فرانكفورت الألمانية، قبل عودته إلى أرض الوطن.

مغادرة الملك عبدالله الثاني

وكان ملك الأردن قد غادر عمان يوم الأحد الماضي إلى ألمانيا لإجراء الجراحة عملًا بنصيحة الأطباء الأردنيين الذين اطلعوا على الحالة، بحسب ما أعلنته وكالة الأنباء الأردنية قبل أيام.

معاناة من آلام الانزلاق الغضروفي

وأضافت الوكالة أن “الملك عبدالله الثاني يعاني سابقًا من هذه الآلام في العمود الفقري بشكل متقطع، نتيجة للقفز المظلي خلال سنوات خدمته في العمليات الخاصة، إلا أن الضغط على العصب جراء الانزلاق الغضروفي قد ازداد في الآونة الأخيرة، ما زاد من الألم واستدعى إجراء العملية على نحو عاجل، وفق نصيحة الأطباء”.