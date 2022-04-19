أعلن المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات للسيدات، عن بداية المرحلة الثانية، من البرنامج الإعدادي الخاص بـ المشاركة في دورة الألعاب الخليجية، وبطولة غرب آسيا.

المرحلة الثانية لـ المعسكر التدريبي:

وتأتي المرحلة الثانية من فعاليات البرنامج التدريبي لـ المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات، في مدينة جدة، والذي يستمر لمدة ثمانية أيام، من أجل الاستعداد لـ المنافسات المقبلة.

وكان المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات لـ السيدات، قد دشن معسكره للمرة الأولى في مدينة الرياض، والذي استمر أيضًا لـ ثمانية أيام، وكان بداية معسكره الإعدادي.

ويأمل المدير الفني الكرواتي ماتو ستنكوفيتش، في رفع مستوى اللياقة البدنية ، لـ اللاعبات من أجل الاستعداد الجيد لـ البطولات المقبلة، والتي يشارك في الأخضر.

بطولتا غرب آسيا ودورة الألعاب الخليجية:

ومن المقرر، أن تقام فعاليات دورة الألعاب الخليجية في الكويت خلال شهر مايو المقبل، فيما ستبدأ منافسات بطولة غرب آسيا في جدة، خلال شهر يونيو المقبل.