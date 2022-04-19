يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضيفًا ثقيلًا على نظيره استقلال دوشنبه، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

ومن المقرر، أن تنطلق أحداث مباراة الهلال ضد استقلال دوشبنه الطاجيكي، الليلة، عند الساعة الحادية عشر والربع مساء توقيت المملكة العربية السعودية.

ويستضيف ملعب الأمير فيصل بن فهد، فعاليات مباراة الهلال ضد نادي استقلال دوشنبة، في الجولة الرابعة من دور المجموعات الآسيوية.

الهلال يتفوق على استقلال دوشنبه:

وكان اللقاء الأول بين نادي الهلال ونظيره استقلال دوشنبه الطاجيكي، العام الماضي، حيث تقابل الفريقان لأول مرة في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

وافتتح الهلال مواجهاته مع استقلال دوشنبه بفوز ثمين، حيث حقق انتصار بثلاثة أهداف مقابل هدف، ولكن الفريق الطاجيكي رد في إياب المجموعات بالفوز برباعية لهدف.

وفي المواجهة الأخيرة التي جاءت في الجولة الرابعة في دور المجموعات الآسيوي، تمكن نادي الهلال من اقتناص فوز ثمين على حساب استقلال دوشنبه.