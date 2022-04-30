يعيش الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، أفضل مستوياته خلال هذا الموسم، حيث حسم الليوث مقعدهم في دور الـ16، في بطولة دوري أبطال آسيا.

الليوث في مواجهة مع النصر:

ويُنافس الليوث على المركز الثالث في دور كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يفصله عن هذا المركز نقطة واحدة في يد النصر، وبالتالي لديه إمكانية للوصول.

ومن المقرر أن يقابل الشباب نظيرة النصر، في أولى مواجهات الليوث بعد العودة من الصراع القاري، حيث يجتمع الفريقان ضمن منافسات دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

وستقام مباراة الشباب ضد النصر يوم الجمعة المقبل، 6 مايو، عند الساعة 8:50 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، ويستضيف اللقاء استاد جامعة الملك سعود.

أرقام تدعم الشباب ضد النصر:

وتُشير الأرقام إلى تفوق نادي الشباب على نظيرة النصر، في المواجهات المباشرة بين الفريقين، في جميع البطولات، حيث يظهر الليوث تفوقاً طفيفاً على حساب العالمي.

وتقابل نادي الشباب مع النصر في 31 مباراة سابقة، حقق الليوث خلالهما الفوز في 13 مواجهة مقابل 11 للعالمي، وكان التعادل حاضرًا بين الفريقين في 7 مباريات.

وتمكن لاعبو الشباب من تسجيل حصيلة تهديفية أكبر من نجوم النصر، حيث أحرزوا 39 هدفًا، مقابل 33 هدفًا للعالمي، ويتصدر ناصر الشمراني قائمة الهدافين.