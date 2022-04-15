أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجموعة من البرامج والفعاليات بمناسبة يوم اليتيم العربي، والتي ستستمر حتى منتصف شهر رمضان؛ وهو التاريخ المقرر من مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في دورته التاسعة والثلاثين للاحتفال بهذا اليوم.

أهداف برامج الموارد البشرية

وتهدف هذه البرامج إلى تسليط الضوء على تمكين الأيتام وما توليه المملكة العربية السعودية من عناية خاصة لهذه الفئة، بما في ذلك خدمات وجهود الوزارة المقدمة للأيتام والمبادرات الهادفة إلى توفير الممكنات اللازمة لهم، لتحقيق الاستقلال الذاتي والاستقرار، من خلال الشراكات المجتمعية مع كافة القطاعات ومبادرات التطوع ومنصة التبرعات.

أهمية الاحتفاء بيوم اليتيم

وبهذه المناسبة قال وكيل الوزارة للتأهيل والتوجيه الاجتماعي الدكتور عبدالله الوهيبي: إن الاحتفاء بهذا اليوم هو جزء مما توليه حكومتنا الرشيدة من رعاية وعناية بالأيتام، بالإضافة إلى دور هذا اليوم في تعزيز جهودنا الهادفة إلى تمكينهم ودمجهم في المجتمع وتعزيز جودة الحياة لأبنائنا وبناتنا المشمولين برعاية الوزارة، وفق ما تنص عليه رؤية المملكة 2030، وهو فرصة مثلى لاستعراض قصص نجاحهم والحفاوة بمنجزاتهم.

الجدير بالذكر أن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي كان قد افتتح أولى هذه البرامج من خلال رعايته لحفل الإفطار الرمضاني مع أبنائه الأيتام، والذي أقامته مؤسسة إخاء، وبحضور ومشاركة من معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.