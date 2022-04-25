اقترب موعد إقامة نهائيات كأس العالم 2022 ، والتي من المقرر أن تستضيفها دولة قطر، خلال الشتاء، حيث يأتي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضمن الفرق المشاركة في البطولة.

الموعد النهائي لحجز تذاكر المونديال:

وشدد الحساب الرسمي لـ المنتخب السعودي لكرة القدم عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، على أن الموعد النهائي لحجز تذاكر المونديال سيكون يوم الخميس المقبل.

وكتب الحساب الرسمي عن الموعد النهائي لحجز التذاكر، قائلًا: “4 أيام فقط على انتهاء فترة طلب تذاكر نهائيات كأس العالم، ساند الأخضر في المونديال وبادر بطلب تذكرتك”.

وناشد الحساب الرسمي جماهير الأخضر لشراء تذاكر المنتخب السعودي في المونديال، ومساندة الصقور في نهائيات كأس العالم المقرر إقامتها في دولة قطر.

مجموعة الأخضر في المونديال:

وكان المنتخب السعودي قد وقع في المجموعة الخامسة التي تضم كوكبة من المنتخبات القوية، حيث جاءت على النحو التالي: “الأرجنتين، المكسيك، وبولندا”.

ومن المقرر أن يفتتح الأخضر مشواره ضد الأرجنتين، ثم يقابل بولندا ويختتم المجموعات بمواجهة المكسيك، حيث تستمر البطولة ما بين 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.