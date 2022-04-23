كشف بعض المنتمين لنادي النصر عن رد فعلهم تجاه بيان الاتحاد السعودي لكرة القدم، الذي أُصدر أمس الجمعة حول قضية النصر مع الاتحاد واللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله.

تعليقات حول البيان:

البداية كانت مع المتحدث الرسمي السابق للعالمي، الإعلامي عبدالله بن زنان الذي قال: “حلوين.. ما زال يا صاحبي ما زال”.

أما الناقد الرياضي عبدالرحمن الفريح فغرد قائلًا: “قضية حمدالله الأساسية في الفيفا حلو تمام وعارفين بدون بيان. قضية التسجيلات من اختصاص اتحاد الكرة وباشرت لجنة الاحتراف القضية بالجزء الذي يخصها، إذن أين التوضيح والبت حيالها فالجميع يعلم أنها لديكم!!”.

وأضاف: “طيب قضية محمد كنو وين البيان والتوضيح هل يعقل 4 أشهر وهي نائمة بدون بت وتوضيح”.

وعلق الإعلامي عادل الملحم المعروف بنصراويته قائلًا: “ما علينا من البيان. المهم ما بعد البيان. كل اللي نتمناه أن تظهر النتائج سريعًا”.

نزاع النصر مع حمدالله عند الفيفا:

وأصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم مساء أمس الجمعة بيانًا أكد فيه على أن الاتحاد الدولي لكرة القدم سينظر في النزاع الموجود بين العالمي ولاعبه السابق المغربي عبدالرزاق حمدالله.