كشف الإعلامي هتان النجار عن خطوة مميزة قامت بها إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر تجاه مهاجم الفريق السابق، المغربي عبدالرزاق حمدالله.

النصر ينقل كفالة حمدالله

وقال النجار عبر حسابه الخاص على “تويتر”، اليوم الجمعة: “في خطوة تشكر عليها إدارة نادي النصر.. إدارة نادي الاتحاد تتلقى خطابًا رسميًا من إدارة نادي النصر بالموافقة على نقل كفالة المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله إلى نادي الاتحاد”.

وكان نادي الاتحاد قد ضم المهاجم المغربي لمدة موسم ونصف في الميركاتو الشتوي الماضي، في صفقة انتقال حر بعد فسخ النصر لتعاقده معه، وظهر بشكل مميز معه، حيث نجح في استعادة بريقه وتقدم في قائمة الهدافين.

النصر يتقدم بشكوى رسمية

وتشهد الفترة الأخيرة توترًا شديدًا بين النصر ولاعبه السابق والاتحاد، حيث تقدم بشكوى رسمية إلى لجنة الاحتراف ضد حمدالله ومسؤولين اتحاديين رسميين، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

كما أثار الإعلامي عبدالعزيز المريسل حالة من الجدل بشأن تصرفات المهاجم المغربي خلال فترة تواجده في نادي النصر، حيث أكد أنه طلب فسخ التعاقد قبل 3 أيام من نصف نهائي دوري أبطال آسيا.