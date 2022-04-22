أوضحت تقارير إعلامية أن المهاجم الكاميروني فينسينت أبو بكر سيغيب عن مباراة فريقه النصر الودية اليوم ضد فريق بني ياس الإماراتي.

وتتواجد بعثة النصر حاليًا في دولة الإمارات من أجل إقامة معسكر تحضيري استعدادًا لاستئناف مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الثالث من مايو المقبل.

عدم الجاهزية يُبعد فينسينت أبو بكر

وقال الإعلامي أحمد الجدي مراسل قنوات MBC عبر “تويتر” إن اللاعب الكاميروني صاحب الـ30 عامًا سيغيب عن مواجهة نادي بني ياس اليوم الجمعة بسبب الإصابة وعدم الجاهزية.

يذكر أن فينسينت كان تألق مع منتخب الكاميرون في بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 حيث تُوج بهداف البطولة وساهم في احتلال منتخب بلاده للمركز الثالث بالبطولة.