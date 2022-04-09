فاز الفريق الكروي الأول بنادي النصر وديًّا على نظيره الحزم بثلاثية دون رد، وذلك في إطار الاستعدادات للجولات المتبقية من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

العالمي يُبدع بثلاثية:

وكان البرازيلي تاليسكا سجل الهدف الأول ثم عزز كل من الأوروجوياني جوناثان رودريغيز وعبدالفتاح آدم من تقدم العالمي بهدفين، لتنتهي المباراة بفوز العالمي بثلاثية دون رد.

وجاء تشكيل أصفر العاصمة للمباراة مكونًا من: “وليد عبدالله، فونيس موري، علي لاجامي، ضاري العنزي، عبدالكريم المزيعل، عبدالله الخيبري، أنسيلمو، عبدالمجيد الصليهم، أندرسون تاليسكا، بيتي مارتينيز، جوناثان رودريغيز”.