تراجعت أسعار النفط أمس الجمعة، متجهة صوب انخفاض أسبوعي بنحو 4%، متأثرة بتوقعات رفع أسعار الفائدة وضعف النمو العالمي وقيود مكافحة “كوفيد-19” في الصين التي أثرت سلبًا على الطلب على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي يدرس حظر واردات النفط الروسية.

برنت ينخفض:

وانخفض خام برنت 76 سنتًا أو 0.7% إلى 107.57 دولار للبرميل، فيما نزل خام غرب تكساس الوسيط 32 سنتًا أو 0.3% إلى 103.47 دولار للبرميل.

ويتجه الخامان صوب تراجع أسبوعي بنسبة 3.7% تقريبًا.

أسبوع متقلب:

وكان هذا الأسبوع الأقل تقلبًا في التداول منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير، الذي أدى إلى فرض عقوبات خفضت إمدادات النفط الروسية ودفعت البلدان المستهلكة إلى سحب أحجام قياسية من النفط من مخزوناتها الاحتياطية.